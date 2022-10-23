Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar 08:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de kaçak midye avcılığı yapan 5 kişi yakalandı
[Fotograf: AA]
Kocaeli'de kuş gözlem noktasının bulunduğu bölgede kaçak midye avcılığı yapan 5 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koruma altındaki İzmit Körfezi'nin doğusunda kuş gözlem noktasının bulunduğu bölgede kaçak kum midyesi avcılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekiplerce kaçak midye avcılığı yapan 5 şüpheli yakalandı.
Şüphelilere idari işlem yapılırken midye avcılığında kullanılan malzemelere el konuldu.
Toplanan midyeler yaşam alanına bırakıldı.
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