Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar 09:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da 216 bin makaron ele geçirildi
Adana'da 216 bin makaron ele geçirilen hafif ticari araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün taşıdığı belirlenen hafif ticari aracı Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda durdurdu.
Araçta, tütün doldurulmuş 216 bin makaron bulan polis, sürücü F.B. ile yanındaki İ.B'yi gözaltına aldı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Makaron Adana Kaçakçılık
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