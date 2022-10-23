Samsun'a 80, ilçeye ise 7 kilometre uzaklıktaki Akdağ Kayak Merkezi, kış aylarında yerli turistlerin akınına uğruyor. 1360 metre pist uzunluğu bulunan tesis, 16 direkli ve 84 sandalyeli telesiyejle kayakseverlere hizmet veriyor.

Tesisin sadece kış aylarında değil yazın da çim kayağı yapmak isteyen turistlere hizmet verebilmesi için ilave yatırımlar da gerçekleştiriliyor.

1900 metre rakımdaki tesisin telesiyej sistemleri bakıma alındı.

Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal ve Onarım Dairesi Başkanlığının Akdağ Kayak Tesisi Sorumlusu Elektrik Teknikeri Onur Albayrak, telesiyej bakımının 6 milyon 836 bin liraya ihale edildiğini ve modernizasyon çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Albayrak, "Otomasyon açısından tüm bakımlar yapılıyor, mekanik aksamlar tek tek elden geçiriliyor. Ayrıca tabyalar sökülüp, demir parçalarında kırık veya çatlak olup olmadığı test ediliyor. İnşallah telesiyejimiz, aralık veya ocak ayı başı gibi hizmete girecek" dedi.