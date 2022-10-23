Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar 14:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de devrilen tırdaki 2 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Bingöl'de sebze yüklü tırın devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen sebze yüklü tır, Bingöl-Diyarbakır kara yolunun Tapantepe mevkisinde devrildi. Kazada sürücü ile tırdaki bir kişi yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve Genç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu iki kişi sıkıştıkları araçtan çıkarıldı.
Yaralılar, ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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