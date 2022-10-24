UNESCO'nun İnsan ve Biyoküre Programı Ulusal Koordinasyon Konseyi kararı ile 29 Haziran 2005´te "Biyosfer Rezervi Alanı" ilan edilen Camili Havzası'nda bulunan Maral Şelalesi bölgedeki irili ufaklı derelerin birleşmesiyle oluşuyor.

Şelale, 65 metreden vadi tabanına dökülen görüntüsü ve coşkun akan suyuyla doğa tutkunlarının gözde mekanları arasında yer alıyor.

Macahel Vadisi'nin sonbahar mevsiminde büründüğü renk cümbüşü de doğa fotoğrafçılarının vazgeçilmezleri arasında yer alırken şelaleye ulaşım araç yolunun bitiminden sonra yaklaşık 10 dakikalık yürüyüşle sağlanıyor.

Şelalenin yörede görülmesi gereken yerler arasında yer aldığını anlatan turizmci Kadir Yarıcı, "Burada butik gruplarla doğa yürüyüşünü içeren turlar düzenliyoruz. Şimdi de o turlarımızdan birindeyiz. Maral Şelalesi'ni ziyarete geldik. Macahelin görülmesi gereken önemli yerlerinden biri. Misafirlerimizin çoğu İstanbul’dan geliyor. Bu grubumuz da İstanbul ağırlıklı, az miktarda İzmir’den gelen birkaç katılımcımız var. Gelirken insanların bölgeyle ilgili çok fazla bilgisi olmuyor, merakla geliyorlar. Aslında bilinmezliğe doğru bir yolculuk yapıyorlar keşfetmek için. Bizim telkinlerimizle zihinlerinde canlandırıyorlar gelmeden önce ama geldikten sonra bir bağımlılık haline geliyor. Ben yılda 10-15 kere geliyorum benim için bile ilk kez giriyormuşum hissini yaşatıyor. Misafirlerimiz içinde bu 4 günlük turun en unutulmaz kısmı oldu burası" dedi.