Armutlu Kaymakamlığınca 2022 yılı KÖYDES projeleri kapsamında başlatılan "Kapaklı Köyü İçme suyu Şebeke Hattı yenileme ve ilave şebeke hattı yapım işi " projesi tamamlandı.

Kaymakam Alparslan Kılıç yerinde incelediği proje ile ilgili İl Özel İdaresi teknik elemanı ve köy muhtarından çalışmalar hakkında bilgi aldı.

2022 yılı eylül ayında 479 bin 472 lira ihale bedeli yaptırılan şebeke yenileme ve ilave şebeke hattı projesinin köy halkına hayırlı olmasını dileyen Kılıç, ihtiyaç duyulan bölgelerde de çalışmaların tamamlanacağını bildirdi.