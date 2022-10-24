Çerkeşli köyü Çerkeşli Göleti'nde, bu yıl 5'incisi düzenlenen yarışma kapsamında çeşitli illerden gelen 100 sporcu, gölet etrafında 1 hafta kamp kurdu.

Sporcular, 2 farklı kategoride en çok ve en büyük balığı tutmak için kıyasıya mücadele etti.

Bursa Millet Mahallesi Amatör ve Sportif Olta Balıkçıları Derneği Başkanı Selçuk Şimşek, hobi olarak balıkçılığın sürdürülebilir olmasını, gelecek nesillerin de bu hobiyi sularda özenerek ve severek yapmalarını sağlamak amacıyla farkındalık yaratmak adına sazan balığı tutma yarışması düzenlediklerini söyledi.

Bu yıl 5'incisini hayatını kaybeden balıkçı arkadaşları Seyhan Cesur anısına gerçekleştirdiklerini anlatan Şimşek, "Derneğimizin temelleri bu gölette kuruldu. Gölde avcılık yaparken burada tanıştık birçok arkadaşlarımızla. Sivil toplum kuruluşu bünyesinde barındırmak istedik hobimizi. Çünkü kuralları olan bir avcılık bu. Uyulması gereken limitler var, boy ve kilo anlamında. Dernek çatısı altında toplanarak, farkındalık yaratmak, özendirmek ve kurallı avcılığın gelişimine katkıda bulundurmak istedik. Bizler sportif avcılarız. Aslında burada tuttuğumuz balıkları tekrardan suya salıyoruz. Yarışırken de bireysel anlamda hobisini icra ederken de bu disiplinle avlanıyoruz. Amacımız sucul hayatı korumak, hobimizi gelecek nesillere aktarmak" dedi.

Yarışma sonunda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.