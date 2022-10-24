Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi 10:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de uyuşturucu sattığı suçlamasıyla 1 kişi tutuklandı
İzmir'in Torbalı ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Yazıbaşı Mahallesi 9216 Sokak'ta durumundan şüphelenilen 2 kişinin üzerini aradı.
Aramada satışa hazır 6 paket kokain ele geçirildi.
Gözaltına alınan Türkmenistan uyruklu O.A ve T.B jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan O.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.
Etiketler: İzmir Uyuşturucu
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