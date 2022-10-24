Devlet Su İşleri tarafından yapılan göletle birlikte özellikle Yaylabayır Mahallesi'nde turşuluk biberiye üretiminde de verim arttı. Verimin bol ve fiyatların yüksek olması çiftçinin de yüzünü güldürdü.

Üretimin bol olmasının yanı sıra Sındırgı Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin tarımsal kalkınma projeleri de çiftçiye desten sağlıyor.

Jeotermal sebze ve meyve kurutma tesisinde üretilen ürünler katma değeri yüksek hale getirilerek çiftçinin malını satamama riskini ortadan kaldırıyor.

Toprağın bereketli olduğunu, 4 dönüm dikimde ortalama 7-8 ton biber alacaklarını anlatan Ayşe Uygur, "4 dönüm biberiye ektim. 5-6 ton biberiye aldım. Daha da hasatımız devam ediyor. Allah bereket versin toprağımız bereketli. Hepsini kaldırırız. Göletimiz olmasa bunlar bu kadar bereketli olmazdı" dedi.