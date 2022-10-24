Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi 13:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağaçlar sonbahar renklerine büründü
[Fotograf: AA]
Ağrı'daki dağlarda sonbaharın gelmesiyle ağaçların yaprakları sararıp dökülmeye başladı.
Kar yağışıyla yüksek bölgelerin beyaza büründüğü kent kırsalında sonbahar güzelliği yaşanıyor.
Sarı ve yeşilin farklı tonlarına bürünen ağaçların olduğu bölgeye giden vatandaşlar, doğada kendiliğinden yetişen çeşitli meyveleri toplayıp evlerine götürüyor.
Vatandaşlardan Ahmet Binici, 70 yaşında olduğunu ve sürekli doğada gezdiğini söyledi.
Sonbaharda güzel manzaraların oluştuğunu anlatan Binici, "Arkadaşlarımızla doğaya çıkıp dağ armudu ve çeşitli meyveler topladık" dedi.
Etiketler: Ağrı
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