Yüksekova’daki Mehmet Altun İlkokulunun bahçesine park eden tırda, çeşitli okullardan gelen öğrencilere eğitim verildi. Tırın içinde trafik polislerinden eğitim alan öğrenciler, daha sonra bisikletlerle okulun bahçesine kurulan alanda uygulama yaptı.

Etkinlik alanına gelen Yüksekova İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Nuri Turan, yapılan çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Çocuklarla beraber olmanın ayrı bir güzellik olduğunu anlatan Yüksekova Trafik Denetleme Büro Amiri İsmail Şahin ise, "Tırlardan bir tanesi de bugün itibarıyla Yüksekova ilçemize geldi. Ülkemizdeki öğrencilerimize eğitim verilecek. 500-600 öğrenciye ulaşmayı düşünüyoruz. Mobil trafik eğitim tırı içerisinde eğitmenlerimiz tarafından öğrencilerimize eğitim verildikten sonra kurmuş olduğumuz parkurda da uygulama yaptırıyoruz. Parkur sonunda öğrencilerimize çeşitli hediyeler verilerek eğitimimizi sonlandıracağız. Bugün öğrencilerimize bu eğitimi vermekten mutluyuz" dedi.