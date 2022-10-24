Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi 13:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 10 şüpheliden 1'i tutuklandı
Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 17-23 Ekim'de il genelinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 1'i tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Terör Örgütü Terörle Mücadele PKK/KCK
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