Bingöl Üniversitesi tarafından yapılan "Bingöl Balı Coğrafi İşaret" başvurusu, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından onaylanarak tescil aldı.

Bingöl merkez ve 7 ilçesinde 50’ye yakın bölgeden 3 yıl boyunca elde edilen balların analizleri, "Bingöl Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı" ile "Arı ve Doğal Ürünler AR-GE ve ÜR-GE Merkezi"nde gerçekleştirildi.

Projelerde gerçekleştirilen analizler sonucu elde edilen verilerin değerlendirilmesinin ardından hazırlanan "Bingöl Balı Coğrafi İşaret" başvuru dosyası 2020 yılının aralık ayında Türk Patent ve Marka Kurumuna sunuldu.

Türk Patent ve Marka Kurumu ve ilgili diğer kurum uzmanları tarafından yapılan incelemeler sonucunda, gerekli düzenlemelerin ardından Bingöl balı tescil edildi.