Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi 14:15Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bingöl balı coğrafi işaret aldı
[Fotograf: AA]
Geçtiğimiz aylarda İngiltere'de düzenlenen bir yarışmada altın madalya alan ve geçmiş yıllarda dünya ikincisi seçilen Bingöl balı, coğrafi işaret aldı.
Bingöl Üniversitesi tarafından yapılan "Bingöl Balı Coğrafi İşaret" başvurusu, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından onaylanarak tescil aldı.
Bingöl merkez ve 7 ilçesinde 50’ye yakın bölgeden 3 yıl boyunca elde edilen balların analizleri, "Bingöl Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı" ile "Arı ve Doğal Ürünler AR-GE ve ÜR-GE Merkezi"nde gerçekleştirildi.
Projelerde gerçekleştirilen analizler sonucu elde edilen verilerin değerlendirilmesinin ardından hazırlanan "Bingöl Balı Coğrafi İşaret" başvuru dosyası 2020 yılının aralık ayında Türk Patent ve Marka Kurumuna sunuldu.
Türk Patent ve Marka Kurumu ve ilgili diğer kurum uzmanları tarafından yapılan incelemeler sonucunda, gerekli düzenlemelerin ardından Bingöl balı tescil edildi.
Etiketler: Coğrafi İşaretler Türk Patent ve Marka Kurumu
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