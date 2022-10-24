Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Lütfi Akca, Şebinkarahisar ilçesine bağlı Dereçiftlik köyü Kışla Deresi üzerinde 2014 yılında Dönençay göletinin inşaatının tamamlandığını söyledi.

Bu dere üzerinde 1,82 hektometre depolama hacmine sahip, temelden 50 metre yüksekliğindeki gölet sayesinde 7 bin 970 dekar zirai tarım arazisinin daha suya kavuştuğunu anlatan Akca, şöyle konuştu:

"Şebinkarahisar ilçesinde çiftçilerimizin modern sulama hizmetlerimizden faydalanması ve sulu tarım ile birlikte ürün kaliteleri ve desenlerinin artması için 41 kilometre uzunluğunda bir sulama şebekesi inşa ettik. İnşa ettiğimiz bu şebeke ile birlikte 7 bin 970 dekar araziyi suya kavuşturduk. Tamamladığımız bu yatırımımızla birlikte ülke ekonomisine yıllık 14 milyon lira katkı sunmuş olacağız. Ülkemize ve Giresunlu vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun."