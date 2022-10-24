Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi 14:26Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kop Dağı'nda renk cümbüşü
[Fotograf: İHA]
Bayburt'ta 2 bin 400 rakımlı Kop Dağı güzergahında sonbaharla birlikte ağaçlar farklı bir güzelliğe büründü.
Bayburt - Erzurum kara yolu üzeri Kop Dağı mevkiinde dağlar başta olmak üzere yüksek rakımlı bölgelerde güzel görüntüler oluştu.
İlkbaharda yemyeşil görüntüsüyle bölgeye ayrı renk katan farklı türdeki ağaçların yaprakları, sonbaharın gelmesiyle sararıp dökülmeye başladı.
Tabloyu andıran dağlardaki ağaçlar, doğaya ayrı renk katıyor.
Dağlarda görülen rengarenk ağaçlar, yolda ilerleyen sürücülere güzel bir manzara sunuyor.
Etiketler: Bayburt
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