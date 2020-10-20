Haber Giriş: Kaynak: AA
Soma'daki silahla yaralama şüphelisi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Soma ilçesinde meydana gelen silahla yaralama olayının zanlısı tutuklandı.
Manisa'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen cuma Zafer Mahallesi'nde Serdar D'nin (39) silahla yaralanması olayının faili T.G'nin (24) İzmir'in Bergama ilçesinde olduğunu belirledi.
Zanlı, polis ve jandarma ekiplerinin de katılımıyla gözaltına alındı.
Soma'ya getirilen şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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