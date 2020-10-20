Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 12-18 Ekim'de genel güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla çeşitli uygulamalar yaptı.

Uygulamalarda, 60 ruhsatsız tabanca, 30 av tüfeği, bunlara ait 385 mermi ve kartuş ile 11 kurusıkı tabanca, 4 kesici alet, çalıntı otomobil, 12 motosiklet ve 2 elektrikli bisiklet ele geçirildi, haklarında yakalama kararı bulunan 257 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan, bu tarihlerde yasa dışı kumar ve bahis oynatıldığı tespit edilen 23 iş yerine de adli ve idari işlem uygulandı.