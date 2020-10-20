Jandarma ekipleri merkez Sarıçam ilçesi Mustafalar Mahallesi'nde H.T'ye ait sondaj kuyusundaki elektrik kablolarının çalındığı bilgisi üzerine araştırma başlattı.

Ekipler, hırsızlık olan bölgeye 3 kilometre mesafede sırtında çuval olan durumundan şüphelendikleri bir kişiye "dur" ihtarında bulundu. İhtarın ardından çuvalı atarak kaçan kişi, kovalamaca sonucu yakalandı.

Yakalanan Y.O'nun attığı çuvalda çalınan kablolar ile hırsızlıkta kullandığı çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Zanlı gözaltına alındı.