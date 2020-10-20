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Gazze'de güz domatesi hasadı
[Fotoğraf: AA]
İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde, serada yetiştirilen güz domatesinin hasadına başlandı.
İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde, serada yetiştirilen güz domatesinin hasadına başlandı. Geçimini çiftçilikle sağlayan Filistinli Muhammed Naim de piyasadan gelen talep doğrultusunda, serasında yetiştirdiği domatesleri toplamaya başladı.
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