Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kar kalınlığının 20 santimetreyi aştığı Şırnak-Uludere kara yolunun Şenoba mevkisine yaban hayvanları için buğday, sebze, yonca ve et bıraktı.

Yaban hayvanlarının yoğun bulunduğu alanları seçtiklerini anlatan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürü Orhan Kalay, bu sayede kışın yiyecek bulamayan hayvanların köylere inmesinin de engellendiğini söyledi.

6 ton buğday ve yarım ton yem bırakılacak

Kalay, yem bırakma çalışmalarının mart ayına kadar süreceğini anlattı.

"Kuşlar için buğday, yırtıcı hayvanlar için et, memeli hayvanlar için de yonca veya sebze bırakıyoruz. Bu yıl yaklaşık 6 ton buğday hazırladık. Bunları 3-4 aylık kış süresince doğaya bırakacağız. Manavlardan sebze, kasaplardan da et artıklarından oluşan yaklaşık yarım ton yemi doğaya bırakıyoruz. Yaban hayata destek amaçlı çalışmalarımız kış boyunca devam edecek."