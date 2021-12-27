İl Emniyet Müdürlüğü Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince E.O'nun evinde yapılan aramalarda 592,93 gram esrar, 4 uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 485 lira ele geçirildi.

Yakalanan E.O'nun, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretini yapma veya sağlama", "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak" suçlarından arandığı belirlendi.

Ayrıca yapılan trafik sorgulamasında şüphelinin kullandığı araçta, başka bir araca ait plakanın takılı olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.