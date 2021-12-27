Haber Giriş: 27 Aralık 2021 Pazartesi 10:27Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Eskişehir'de kedi güzellik yarışması düzenlendi
[Fotoğraf: İHA]
Eskişehir'de, kediler için güzellik yarışması düzenlendi. 26 kedinin katıldığı yarışmada ilk üçe giren kedilerin sahiplerine mama hediye edildi.
Düzenlenen güzellik yarışmasında çeşitli ırklardan 26 kedi podyuma çıktı. Kedileri sevdirmek ve kedi bakımını teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışmada, jüri üyeleri en güzel kedileri belirledi.
Yoğun ilgi gören yarışmada "Milas" 1’inci, "Cindy" 2’nci ve "Luna" 3’üncü oldu.
İlk 3’te yer alan kedilerin sahiplerine kedi maması ve hediye çeki verildi.
Etiketler: Eskişehir
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