İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, seyir halindeki yolcu otobüsünde arama yaptı.

Aramada bir yolcunun çantasında 1 kilo 87 gram uyuşturucu bulundu.

Öte yandan, İl Jandarma Komutanlığı Doğanyol ilçesi Burç Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüpheliye operasyon düzenledi.

Narkotik dedektör köpeğinin de kullanıldığı aramada saman çuvallarına gizlenmiş çok sayıda uyuşturucu ve kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.