Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe 17:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak’ta kış lastiği uygulaması: 7 sürücüye ceza kesildi
Şırnak Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin kış lastiği denetimlerinde, kış lastiği takılmayan 7 aracın sürücüsüne 8 bin 64 TL ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde 1 Aralık'ta başlayan zorunlu kış lastiği uygulamasına yönelik denetimler sürüyor.
Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluğunun başlamasıyla denetimlerini sıklaştırdı.
Ekipler, araçların kış lastiği takıp takmadığını, lastik diş derinliklerini ve evraklarını kontrol etti. Yapılan uygulamalarda 504 araç denetlendi. Kış lastiği takılmayan 7 aracın sürücüsüne 8 bin 64 TL ceza kesildi.
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