İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde 1 Aralık'ta başlayan zorunlu kış lastiği uygulamasına yönelik denetimler sürüyor.

Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluğunun başlamasıyla denetimlerini sıklaştırdı.

Ekipler, araçların kış lastiği takıp takmadığını, lastik diş derinliklerini ve evraklarını kontrol etti. Yapılan uygulamalarda 504 araç denetlendi. Kış lastiği takılmayan 7 aracın sürücüsüne 8 bin 64 TL ceza kesildi.