Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe 17:08Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Malatya'da FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
Malatya'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenledi.
'Terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olma' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ismi açıklanmayan 5 şüpheli, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin, karakoldaki işlemleri sürüyor.
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