Yangın, Fevzi Çakmak Mahallesi Sahil Yolu üzerinde bulunan kaldırımda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre özel bir pizza firmasına ait olduğu öğrenilen park halindeki motosiklet alev almaya başladı.

Kısa sürede büyüyen alevler, motosikletin her yerini sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler, yanan motosikleti hızlıca söndürmek için çalışma başlattı.

Kısa sürede söndürülen yangın çevrede bulunan araçlara sıçramadan söndürüldü. Soğutma çalışmaları tamamlanan motosiklet kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.