Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe 16:35Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Park halindeki motosiklet alevlere teslim oldu
Ordu’nun Ünye ilçesinde park halinde yanmaya başlayan motosiklet, kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Fevzi Çakmak Mahallesi Sahil Yolu üzerinde bulunan kaldırımda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre özel bir pizza firmasına ait olduğu öğrenilen park halindeki motosiklet alev almaya başladı.
Kısa sürede büyüyen alevler, motosikletin her yerini sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler, yanan motosikleti hızlıca söndürmek için çalışma başlattı.
Kısa sürede söndürülen yangın çevrede bulunan araçlara sıçramadan söndürüldü. Soğutma çalışmaları tamamlanan motosiklet kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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