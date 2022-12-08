Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe 16:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de madeni yağ fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
[Fotograf: AA]
Kırıkkale'de madeni yağ fabrikasında çıkan yangında dumandan etkilenen bir işçi tedavi altına alındı.
Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren madeni yağ fabrikasında tadilat sırada kesim yapılırken kıvılcımların yağa sıçraması sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, dumandan etkilenen işçi A.Ö. (34), ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yangının söndürülmesinin ardından Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekibi de fabrikada inceleme yaptı.
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