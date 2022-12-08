Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe 14:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu
[Fotograf: AA]
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar neticesinde, kentte uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler belirlenen adrese düzenlediği operasyonda, 75 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlı T.S, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Adıyaman Narkotik Uyuşturucu
Son Haberler
- 16:34
- 16:39
- 16:21
- 16:14
- 16:14
Sıradaki Haber
Tokat'ta "Çocuktan Al Haberi" proje yarışması düzenlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz