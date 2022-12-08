Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe 14:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da 20 suç kaydı bulunan zanlı kovalamaca sonucu yakalandı
[Fotograf: AA]
Samsun'un İlkadım ilçesinde 20 suç kaydı bulunan Irak uyruklu hırsızlık zanlısı, kovalamaca sonucu yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Irak uyruklu S.S.A.A.R, Pazar Mahallesi Necatiefendi Sokak'ta tutuklu olduğu öğrenilen kişinin evine gitti. Elektronik malzemelerin bulunduğu çanta ve televizyonu çalan zanlı taksiye binerek uzaklaştı.
İhbar üzerine çalışma başlatan İlkadım Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, şüphelinin İstasyon Mahallesi Engin Sokak'taki ikametinde olduğunu tespit etti.
Polisleri görünce pencereden atlayıp kaçmaya çalıştı
Eve gelen polis ekiplerini görünce pencereden atlayıp kaçmaya çalışan S.S.A.A.R, kovalamaca sonucu yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Şüphelinin gasp ve hırsızlıktan 20 suç kaydının olduğu ortaya çıktı.
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