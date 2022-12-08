Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü, 2021 yılının son aylarında silahla yaralama ve şantaj gibi birçok olayı geniş çaplı incelemeye aldı.

Yapılan araştırmalarda olayların M.Ş. liderliğindeki silahlı bir suç örgütü tarafından gerçekleştirildiğini saptandı. Örgütün tüm faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve üyelerinin tespit edilmesi amacıyla İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu'nun talimatıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde özel ekip kuruldu.

Özel ekip, M.Ş. başta olmak üzere örgüt üyelerini fiziki ve teknik takibe aldı. Bunun yanında geçmiş yıllarda Kahramanmaraş'ta meydana gelen olaylar da mercek altına alındı. Olayların meydana geldiği güvenlik ve KGYS kameralarının görüntülerini de incelemeye alan özel ekip, 11 aylık takip sonunda silahlı suç örgütünün 56 ayrı olayı gerçekleştirdiğini tespit etti.

İki günde 92 kişi yakalandı

Gerekli belge ve delillerin toplanmasının ardından örgüt lideri, yönetici ve üyelerinden oluşan 102 kişinin yakalanması amacıyla dün şafak vakti çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonun ilk günüde aralarında örgüt lideri M.Ş.'nin de olduğu 8'i kamu görevlisi, 1'i avukat 70 kişi gözaltına alınırken, bugün de 22 kişi yakalandı. 10 kişinin yakalanması için polisin çalışması devam ederken, 92 kişiden 15'inin çeşitli suçlardan cezaevinde tutuklu olduğu belirlendi.

Cephanelik çıktı

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise cephanelik gibi çok sayıda silah ve mühimmal ele geçirildi. 41 tabanca, 12 tüfek, silahlara ait 680 mermi ve fişek, 6 bıçak, 4 kılıç ile 1 kilo uyuşturucu madde ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.

KOM Şube Müdürlüğü'nde gözaltında tutulan şüpheliler, bugün akşam saatlerinde hastaneye götürülerek sağlık kontrolünden geçirildikten sonra tekrar emniyete getirildi. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüt faaliyetleri çerçevesinde kasten adam öldürmeye teşebbüs, nitelikli yağma, tefecilik, ihaleye fesat karıştırma, nitelikli dolandırıcılık, tehdit, hakaret, kasten yaralama, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti kullanmak için uyarıcı veya uyuşturucu bulundurma suçlarını işledikleri öne sürülen 77 kişinin sorgularının devam ettiği, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.