Nadir eserlerin birer aylık sürelerle hazine odasında sergiye açılmasını sağlayan proje, "kült eserler" temasıyla 2022 yılının ilk ayında Neolitik Çağ objeleriyle başlatıldı.

Kadim Anadolu kültürünün milattan önce 10 bin yılına ait eserlerinin yer aldığı sergide Kemalpaşa'daki Ulucak Höyüğü, Bornova'daki Yeşilova Höyüğü ve Aliağa'daki Ege Gübre Höyüğü'nden çıkarılan heykelcikler ve insan biçimli kutsal sunu kabı vitrine çıkarıldı.

Müzenin şubat ayı sergisinin konusu ise "kem gözlere karşı" yapıldığına inanılan ve koruyucu gözlerle bezeli kap ve kolye uçları oldu.

Mitolojideki ana tanrıça "Kybele" ile aslan heykellerini mart ayında ziyaretçisiyle buluşturan müze, nisanda Helenistik ve Roma dönemlerinden kalma Artemis figürlerini hazine odasına taşıdı.

Müzenin ziyaretçileri mayıs ayında "kehanet merkezinde" bulunan ve mitolojide müziğin, sanatların, ateşin ve şiirin tanrısı Apollon heykellerini, haziranda ise aşk tanrıçası Afrodit ve Eros'u anlatan eserleri gördü.

Mitolojide zeka, sanat, strateji, ilham, savaş ve barış tanrıçası olarak anılan Athena'nın tasvirleri temmuz, zafer tanrıçası Nike'nin eserleri ağustos, eğlence ve tiyatro tanrısı Dionysos'un heykelleri de eylül ayında sergilendi.

Hazine odasının ekim ayı konuğu "tapınma ve adak" konulu eserler, kasımda da "ölü kültü" oldu.

Depolarda sıkı güvenlik önlemleri altında korunan eserlerin ilk kez gün yüzüne çıkarıldığı sergide aralık ayında ise hızı ve kurnazlığı ile bilinen mitolojik tanrı Hermes'i tanımlayan figürler sergilendi.

Toplam 70 eşsiz eserin sergiye açıldığı müze, 2022 yılının ilk 11 ayında 55 bin ziyaretçiyi ağırladı. Müzeyi geçen yıl ise yaklaşık 23 bin kişi ziyaret etmişti.

Son sergi Hermes'in

Müze Uzmanı Arkeolog Elvan Tural Tercan, her ay farklı bir kültü konu alan projenin büyük ilgiyle karşılandığını söyledi.

Tercan, mitolojik tanrı, tanrıça, tapınma ve ölü temalarının işlendiği sergileri 2022 yılının son ayında Hermes'i anlatan 4 tarihi eserle sonlandırdıklarını kaydetti.

Sergide Helenistik Dönem'e tarihlenen mermer bir Hermes başı ile Roma Dönemi'nden bronz figürinler olduğunu belirten Tercan, "Hermes, flütüyle, liriyle herkesi büyüleyebilen, etkisi altına alabilen bir tanrı. Aynı zamanda insanların, yolcuların, tüccarların, hatta ölülerin kılavuzu, yol göstereni, sıkıştıklarında başvurdukları, koruyuculuğunu, kılavuzluğunu istedikleri bir tanrı." dedi.

Kapıda bekleyen ziyaretçiler oldu

"Göremediklerinizi Göreceksiniz" kapsamında bölgenin eserlerini sergilediklerini anlatan Tercan, şu bilgileri verdi:

"Genelde müzeye gelen rutin ziyaretçi dışında bir süre sonra fark ettik ki her ay değişen sergi, insanlar tarafından takip ediliyor. Gişedeki ve güvenlikteki arkadaşlarımıza sürekli yeni eserleri ne zaman görebileceklerini soruyorlar. Biz sergiyi değiştirirken kapıda bekleyen insanlar oluyordu. İnsanların daha önce görmediğini düşündüğü, depoda beklemiş bir şeyle ilk temastan çok hoşlandığını fark ettik."

Tercan, 2023 yılında yeni projelerle ziyaretçileri buluşturacaklarını ifade etti.