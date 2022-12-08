Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe 13:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'daki 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı
Elazığ'da 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.
Zübeyde Hanım Caddesi yakınlarındaki park alanında 4 Aralık'ta çıkan, A.D'nin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında, kavganın yaşandığı bölgedeki güvenlik kamerası görüntüleri incelendi.
3 kişinin kimliğini belirleyen ekipler düzenledikleri operasyonla B.Y, G.Y. ve M.Y'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Elazığ
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