Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe 17:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilecik'te kamyonun çarptığı kamyonetin sürücüsü yaralandı
Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Bilecik-Osmaneli kara yolunun Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi mevkisinde Ergün U. idaresindeki 43 ACV 574 plaka kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen Yonis C'nin kullandığı 11 AJ 559 plaka kamyonete çarptı.
Kamyonet sürücüsünün yaralandığı kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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