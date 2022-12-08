İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, yazılı açıklamasında, Bakanlığın eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği sosyal politikalarla öğrencileri desteklemeye devam ettiğini belirtti.

Bu kapsamda öğrencilere şartlı eğitim yardımından burslara, taşımalı eğitimden ücretsiz yemek imkanına, ücretsiz ders kitaplarından yardımcı kaynaklarına kadar çok sayıda destek verildiğini kaydeden Tatlı, “Bakanlığımız, hayata geçirdiği sosyal politikalar ile öğrencilerimizin eğitime erişimini artırmaya ve sunulan hizmetleri iyileştirmeye devam ediyor. Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için hayata geçirilen bu çalışmalar ilimizde de başarılı bir şekilde uygulanıyor. İlimizde temel eğitim, ortaöğretim ve özel eğitim olmak üzere toplamda 19 bin 573 öğrencimize ücretsiz yemek desteği sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.