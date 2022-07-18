Haber Giriş: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 16:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te kamyonet devrildi: 2 kişi ağır yaralandı
[Fotograf: İHA]
Siirt'in Kurtalan ilçesinde, kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı.
Kurtalan ilçesinde A.Ö. idaresindeki kamyonet Siirt-Batman kara yolu Çalıdüzü köyü mevkiinde devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan M.E.B. yaralandı.
Sürücü A.Ö, Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı. M.E.B. ise Beşiri Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Etiketler: Siirt
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