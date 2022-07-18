Haber Giriş: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 16:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
[Fotoğraf: Arşiv]
Hatay'ın Kumlu ilçesinde 496 uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonda 4 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında Fevzi Çakmak Caddesi'nde bir otomobili durdurdu.
Araçtaki aramada, 496 uyuşturucu hap ile bir miktar esrar ele geçirildi.
Sürücü K.K. ile araçtaki D.B., Y.B. ile R.A. gözaltına alındı.
Etiketler: Hatay Uyuşturucu Narkotik
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