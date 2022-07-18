Haber Giriş: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 16:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ablasını silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: (Arşiv)]
Kırşehir'in Mucur ilçesinde ablasını tabanca ile vurarak öldüren zanlı tutuklandı.
İlçe merkezindeki evlerinde 38 yaşındaki kız kardeşi F.Ö'yü öldürdükten sonra polisi arayarak teslim olan 34 yaşındaki G.Ö'nün Mucur İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgusu tamamlandı.
Mucur Adliyesine sevk edilen G.Ö, gazetecilerin "Pişman mısınız?" sorusuna "evet" şeklinde cevap verdi.
G.Ö, nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak Kırşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
Kırşehir'in Mucur ilçesindeki evlerinde dün ablasını tabanca ile vurarak öldüren G.Ö, daha sonra polisi arayarak teslim olmuştu.
Etiketler: Kırşehir
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