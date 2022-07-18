Bu yıl 21'incisi düzenlenen 'Göle Kültür ve Kaşar Festivali'ne Ardahan Valisi Hüseyin Öner, AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Göle Belediye Başkanı İlhan Gültekin, Göle Kaymakamı Zafer Oktay, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş, İstanbul Göle Federasyon Başkanı Eren Küpeli ve Ankara Göle Dernek Başkanı Hüseyin Kızılateş ile yüzlerce kişi katıldı.

Festival, aşıkların söyleşisi ile başladı. Yaylada yapılan festivale, kamyon içinde 1 ton ağırlığındaki kaşar peyniri getirildi.

Ustaların 3 günde hazırladığı kaşar peyniri, protokol tarafından kesilip, festivale katılanlara dağıtıldı. Dev kaşar peyniri, 1 saat içinde tüketildi.

En Güzel Buzağı Yarışması düzenlendi

Festivale ev sahipliği yapan Göle Belediye Başkanı İlhan Gültekin, "Bizim en büyük meselemiz; Göle'nin değerlerini, ülkemize ve dünyaya tanıtmaktır. Coğrafyasıyla tarihiyle büyük derinliklere sahip olan, kimyasalın hiçbir şekilde bulaşmadığı, tamamen organik tarım ve hayvancılığın yapıldığı Göle ve ovasında elde edilen tarımsal ve hayvansal ürünlerimizin kalitesini ve organik boyutunu tüm vatandaşlarımız ile buluşturmak istiyoruz. Bu ürünlerimizi sınırlarımızın da ötesine dünyaya duyurmak istiyoruz" dedi.

2 gün süren festivalde katılımcılar; konser, halk oyunları, güreş ve futbol müsabakaları ile eğlendi. Festivalde düzenlenen 'En Güzel Buzağı Yarışması'nda, "Paşa" adlı buzağı ile birinci olan Mahmut Çelik'e ise çeyrek altın verildi.