Haber Giriş: 7 Ocak 2022 Cuma 15:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te kaçak sigara operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Siirt'te düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekiplerin Siirt-Eruh yolunda yaptığı operasyonda bir araçta 3 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Kaçakçılık Sigara Siirt
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