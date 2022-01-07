Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerin Siirt-Eruh yolunda yaptığı operasyonda bir araçta 3 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.