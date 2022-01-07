İzmir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstasyon Caddesi ile Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere yoğun olan bölgelerde dron yardımıyla trafik denetimi yaptı.

Polis, trafik kurallarına riayet etmedikleri tespit edilen sürücülere para cezası uyguladı.