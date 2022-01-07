Haber Giriş: 7 Ocak 2022 Cuma 15:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tire'de drone ile trafik denetimi yapıldı
[Fotoğraf: AA]
Tire ilçesinde trafik kurallarına uymadıkları belirlenen sürücülere ceza yazıldı.
İzmir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstasyon Caddesi ile Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere yoğun olan bölgelerde dron yardımıyla trafik denetimi yaptı.
Polis, trafik kurallarına riayet etmedikleri tespit edilen sürücülere para cezası uyguladı.
Etiketler: İzmir Denetim Polis Emniyet Genel Müdürlüğü
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