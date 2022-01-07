Haber Giriş: 7 Ocak 2022 Cuma 14:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yozgat'ta "e-sınav" salonu hizmete girdi
[Fotoğraf: Arşiv]
Yozgat'ın Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Milli Eğitim Bakanlığı desteği ile oluşturulan e-sınav salonu hizmete girdi.
Yozgat'ın Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, Milli Eğitim Bakanlığı desteği ile oluşturulan e-sınav salonunun hizmete girdiğini ve Nene Hatun Kız Meslek Lisesi'ndeki e-sınav salonunda, 21 bilgisayar bulunduğunu söyledi.
Öcal, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye genelinde e-sınav merkezi sayısını 500'e çıkarmayı hedeflediğini anımsatarak, "Biz de bu hedef doğrultusunda e-sınav salonumuzu oluşturup hizmete açtık. Salonumuzda şu anda açıköğretim sınavları yapılacak, aynı anda 21 kişi sınava girebilecek. İlerleyen zamanlarda burada ehliyet sınavlarının yanı sıra çıraklık ve meslek edindirme sınavları da yapılabilecek" dedi.
Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı Yozgat
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