Sivas'ın Şarkışla İlçesindeki Kangal köpeği üretim çiftliğinde bir süre önce yavruları ölen 5 yaşındaki köpek, sahibi tarafından koyunların bulunduğu alandaki kulübeye bağlandı.

İşletme sahibi İsmail Özbek, kontrol amaçlı çiftliğe gittiğinde "Sürmeli" adını verdiği köpeğin yetişkin kuzuları emzirdiğini görünce şaşırdığını söyledi.

Özbek, Sürmeli'nin yavrularının bir süre önce öldüğünü belirterek, "Strese girince kulübesine bağladık. Daha sonra sürüdeki yetişkin kuzuları emzirmeye başladı. Sürekli kuzuların içinde duruyor. İçgüdüsel olarak diğer köpekleri yanına yaklaştırmıyor, sadece kuzuları emziriyor" dedi.

