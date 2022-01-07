Haber Giriş: 7 Ocak 2022 Cuma 14:17Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Batman’da 825 adet sikke ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Batman kent merkezinde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda 825 adet tarihi sikke ele geçirildi.
Batman'da Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan kaçakçılık operasyonunda ele geçirilen 825 adet sikke, Batman Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 şahıs hakkında 2863 sayılı "Kanuna muhalefet" suçundan Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Batman Kaçakçılık Tarihi Eser
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