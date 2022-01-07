Haber Giriş: 7 Ocak 2022 Cuma 14:01Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Diyarbakır’da terör operasyonu
[Fotoğraf: DHA]
Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi kampüsünde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı, ders boykotu ve sınıf boşaltma gibi eylemleri organize ettiği belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Dicle Üniversitesi kampüsünde terör örgütü PKK/KCK propagandası yapma, eylem ve etkinliklere katılma, basın açıklaması, ders boykotu, sınıf boşaltma, stant açma gibi faaliyetleri yürüttükleri tespit edilen Aydın Erdem Özgür Öğrenci Derneği'nin (AYDIN-DER) kurucularına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 1'i avukat, 1'i doktor, 1'i müteahhit olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı.
Dernekte ve şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, yasaklı kitaplar, örgütsel dokümanlar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Diyarbakır PKK/KCK Terör Örgütü Terörle Mücadele
Son Haberler
- 15:32
- 15:26
- 15:23
- 15:39
- 15:31
Sıradaki Haber
Hırsızlık için nakliye aracı tuttu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz