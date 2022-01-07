Haber Giriş: 7 Ocak 2022 Cuma 12:43Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Karapınar Mezrası köy oldu
[Fotoğraf: İHA]
Kilis İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın başkanlığında toplanan İl Genel Meclisi, Kilis’in Polateli ilçesine bağlı Yılanca Köyü Karapınar mezrasının müstakil köy olarak ayrılmasına karar verildi.
Kilis İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın başkanlığında toplanarak, Karapınar mezrasının, Polateli ilçesine bağlı Yılanca Köyü'nden ayrılarak, müstakil köy olmasına oy birliği ile karar verildi.
16 köyü bulunan Polateli ilçesi Kayapınar mezrasının köy olmasıyla birlikte ilçeye bağlı köy sayısı 17’e yükseldi.
Etiketler: Kilis
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