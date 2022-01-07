Haber Giriş: 7 Ocak 2022 Cuma 12:35Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Sit alanında kaçak kazı yaptılar
[Fotoğraf: DHA]
Mersin'de birinci derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.
Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Toroslar ilçesinin Kerimler Mahallesi'nde birinci derece arkeolojik sit alanında bazı kişilerin tarihi eser kazısı yaptığını belirledi.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda jandarma ekipleri, kazı yapan 3 kişiyi suçüstü yakaladı.
Jandarma, kazı malzemelerine el koyarken şüpheliler ise sorguya alındı.
Etiketler: Kaçak Kazı Mersin
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