Haber Giriş: 7 Ocak 2022 Cuma 11:53Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ayılar arı kovanlarını parçaladı
[Fotoğraf: İHA]
Artvin’de kış uykusuna yatmayan ayılar yüksek kesimlerde yiyecek bulamayınca yaşam alanlarına indi ve 25 arı kovanını parçaladı.
Artvin'de kış uykusunda olması gereken ayılar yüksek kesimlerde yoğun kar nedeniyle yiyecek bulamayınca yaşam alanlarına inmeye başladı.
Ayılar, Artvin’in Borçka ilçesinde arıcılıkla uğraşan Sami Genç'in Arkaköy köyünde bulunan 25 arı kovanına saldırdı.
Kovanları parçalayan ayılar, arıları telef ederek yaklaşık 50 bin liralık hasara neden oldu.
Son Haberler
- 12:44
- 12:42
- 12:25
- 12:19
- 12:28
Sıradaki Haber
Karnından 9 kilo tümör çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz