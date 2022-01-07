Artvin'de kış uykusunda olması gereken ayılar yüksek kesimlerde yoğun kar nedeniyle yiyecek bulamayınca yaşam alanlarına inmeye başladı.

Ayılar, Artvin’in Borçka ilçesinde arıcılıkla uğraşan Sami Genç'in Arkaköy köyünde bulunan 25 arı kovanına saldırdı.

Kovanları parçalayan ayılar, arıları telef ederek yaklaşık 50 bin liralık hasara neden oldu.