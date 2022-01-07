Bursa Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı öğretmeni Murat Bozdemir koordinesinde, Emin Öngüner'in yazdığı "Bir Avcı Tayyaresi Yapmaya Karar Verdim" isimli kitabındaki çizimler ve projeler incelenip malzemeler tedarik edildi.

Lisenin atölyelerinde, gerçek uçağın 5'te bir ölçeklendirilmiş şekliyle hayata geçirilen maketin uçabilmesi için çalışmalar sürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Uçağın maketi, öğrencilere ilham kaynağı olması amacıyla okulda sergilenecek.

Öngüner'in TÜBİTAK Yayınlarından çıkan kitabından etkilendiğini söyleyen Murat Bozdemir,

"Bu proje 1938 yılında Nuri Demirağ ve ekibi tarafından tasarlanıyor. Türk mühendisler bunu çiziyor. Sonrasında 1938 yılında bu projenin maketi üzerindeki rüzgar testleri için Almanya'ya gönderiliyor. Bu proje Almanya'da belli değerlere ve belli raporlara ulaşıyor ve bunlar Türkiye'ye gönderiliyor. Bundan sonraki süreç olan maketin gerçek modelinin yapılmasıyla ilgili süreçler başlarken İkinci Dünya Savaşı çıkıyor, firmayla yaşanan ekonomik sorunlar, projenin tarihi yaprakları arasında yer almasına sebebiyet veriyor. Bu projenin belli bir bilgi dağarcığı oluşuyor, raporlar, Almanlar tarafından belli deneyimler kazanılıyor. Benzerlik diğer savaş uçaklarında da görülmekte."

"Olabildiğince sağlam ve hafif"

Bozdemir, Demirağ'ın uçak mühendisliği konusundaki birikimlerinin Türkiye'nin bugünlerdeki havacılık altyapısına önemli katkı sağladığını vurguladı.

Özgün tasarıma sadık kalarak okulun imkânlarını da kullanıp olabildiğince sağlam ve hafif bir maket ürettiklerini anlatan Bozdemir, şu bilgileri paylaştı:

"Önce çok uzun bir tasarım süreci başladı, 3-4 ay sürdü. Daha sonra öğretmen ve öğrencilerimizle birlikte kitap üzerinde yer alan eskiz çalışmalarını önce iki boyutlu, sonra da üç boyutlu yazılım programlarında modellemesini gerçekleştirdik. Sonrasında imalat aşamasına geçtik. İmalatta ise ağırlıklı olarak ahşap ve karbon malzemeden faydalandık.”

Bozdemir ve öğrencileri uçağı uçurabilmek için çalışmalara devam ediyor.

