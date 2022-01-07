"Dostlar Beni Hatırlasın" anlatımlı konserinde şef Ahmet Murat Gedikli yönetimindeki Antalya Devlet Opera ve Balesi orkestrası eşliğinde, Aşık geleneğinin Anadolu’daki son büyük temsilcilerinden olan Aşık Veysel’in şiirleri ve hikayeleri solistlerin yorumları ile sanatseverlerle buluşacak.

Konserde Ankara Devlet Opera ve Balesi solist sanatçıları mezzo-soprano Ferda Yetişer, tenor Ünüşan Kuloğlu, bariton Serkan Kocadere, piyanist Tuğçe Dağlı ve bağlama sanatçısı Alper Kıraç sahne alacak.

Konserin biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı’ndaki opera gişelerinin yanı sıra internet adresinden de temin edilebilecek.