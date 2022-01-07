Karın şişliği ve kilo şikayeti nedeniyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne gelen Yeter Altıntaş'ın, yapılan muayene ve tahlillerin ardından yumurtalık bölgesine yakın bir yerde tümör olduğu saptandı.

Jinekoloji ve Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Seda Şahin Aker tarafından yapılan ameliyatta, Altıntaş'ın karnından 9 kilo ağırlığında bir tümör çıkartıldı.

Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Yeter Altıntaş, 64 kilo olarak geldiği hastaneden 55 kilo olarak taburcu oldu.